Ürdün Kralı Abdullah, Tekirdağ'daki tren kazası için taziye mesajı yayınlandı
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında dün meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı iletti.
- AA
Ürdün resmi haber ajansı Petra'da yer alan habere göre, Kral 2. Abdullah dünkü tren kazasında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kardeş Türkiye halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında dün bir yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrilmiş, olayda 24 kişi yaşamını yitirmiş, 318 kişi yaralanmıştı.
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