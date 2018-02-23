Urfa polisi okul çevrelerinde denetimi arttırdı
Şanlıurfa polisi, okul çevrelerinde, öğrencilerin güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, okul çevrelerinde binlerce kişiyi sorguladı.
Aranan bir şahsın yakalandığı uygulamalarda, 1060 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.
Bir şahsın üzerinde ruhsatsız silah ve 14 mermi ele geçirildi.
Yine uygulamada 182 okul çevresi denetlendi, 86 park ve iş yeri kontrol edildi.
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