'Ürkütücü' subayın eşinden kocasına savunma talimatları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler personeliyle Genelkurmay Karargahı'nı basıp Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı derdest eden ekipte yer alan eski kurmay albay Fırat Alakuş'un cezaevinde görüştüğü eşinden savunmasına yönelik direktifler aldığı ortaya çıktı.

Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin davanın sanıkları arasında yer alan ve Genelkurmay Başkanı Akar'ın "Ürkütücü" olarak tabir ettiği Alakuş ile eşinin cezaevindeki görüşmesine ait 23 Mart 2017 tarihli tutanak, Sincan Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından davanın görüldüğü Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Tutanağa göre Alakuş, Genelkurmay çatı davasında savunma yapmadan yaklaşık 2 ay önce tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde eşiyle görüştü. Görüşmede eşi, Alakuş'tan darbe girişimine iştirak ettiğini reddedip, terör saldırısına karşı karargahın güvenliğini sağlamak için Genelkurmay Başkanlığının emri doğrultusunda hareket ettiğini söylemesini istedi.

Eşi, görüşmede Alakuş'a "Savunmanda, MİT'ten gelen rapor doğrultusunda Genelkurmay BaşkanIığının vermiş olduğu direktiflere uygun olarak terör eylemlerine karşı tedbir amacıyla tamam mı? Darbeye iştirak ettiğini kesinlikle reddediyorsun, ret." dedi.

"Bunların üzerinde çalış"

Anlatacağı konu başlıklarına çalışmasını ve savunma yapmasını isteyen eşi, Alakuş'a şu direktifleri verdi:

"Ülke genelinde meydana gelebilecek terör saldırılarına karşı tedbir almak maksadıyla sıralı amirlerinin emri doğrultusunda güvenlik sağlamak amacıyla. Konu başlığı, Uludere'de Türk Silahlı Kuvvetlerine kurulan komplo, 15 Temmuz'da da tuzak ve komplo. Uludere... Benzer, gözüküyor yani. Askerliğin gereği olarak emre itaat ettim. Ondan sonra, IŞİD militanlarına benzer giyim, kuşam ve davranış gösterenlere karşı, silah çekenlere karşı mücadele edildi. Saç, sakal, giyim ve davranış gösterenlere, silah çekenlere karşı mücadele edildi. Kendilerini, çok amiyane tabirle kendi kı...nı kurtarmak için bana karşı yapılan itiraf, itirafçı olanların şahsıma yönelttiği şeydi. Yani kabul etmiyorum. Çünkü bu insanlar, kendi kı...nı kurtarmak için böyle davranıyorlar.

Bir de 15 Temmuz Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı, yerle bir etmek amacıyla algı operasyonu olarak kullanılıyor. Kullandı. Bir de bu hakim ve savcıların sen tabi ki duruşmalarını çok takip etmiyorsun. Ediyor musun? Bilmiyorum ama. Hakim ve savcıların, olayları kendi istekleri yönünde yönlendirme, müdahale etmelerine karşı sen olabildiğince kendini ifade etmeye çalışacaksın. Olabildiğince sakin, soğukkanlı bir şekilde. Tuzak sorular sorarak, kendi istedikleri şekilde davayı yönlendirmeye çalışıyorlar. Yani bunlara kaşı dikkatli olun, ifadende. Olabildiğince soğukkanlı, sakin ve onların istediği gibi değil, sen istediğin şekilde yönlendireceksin. Bu şekilde davranacaksın. Bunlar konu başlıkları. Bunların üzerinde sen çalış."

Talimata göre savunma yaptı

Görüşmenin ardından 25 Mayıs 2017'de hakim karşısına çıkan Alakuş, savunmasında çoğu darbe sanığı gibi eşinin kendisine söylediği doğrultuda emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini belirterek, "Terör tehdidine karşı Genelkurmay Başkanlığının emniyeti için emir ve komuta içinde harekata iştirak ettik. Birliğimin ve benim tuzağa düşürüldüğüne inanıyorum. Ben ve birlik personelimin mağdur olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Alakuş, terör örgütü DEAŞ tarafından TSK komuta kademesini hedef alacak, Merasim Sokak'taki saldırı benzeri bir eylemin, FETÖ gibi farklı terör örgütlerinin desteğiyle de sabotaj faaliyetlerinin icra edileceğine yönelik istihbarat üzerine Genelkurmay Başkanlığı ve komuta kademesinin emniyetini sağlamak için Genelkurmaydaki unsurların takviyesiyle görevlendirildiğini savundu.