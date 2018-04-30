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Urla Adliye'si önünde silahlı yaralama

Urla Adliyesi önünde yaşanan sözlü tartışma silahlı yaralama ile sonuçlandı.

  • IHA
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İzmir'in Urla ilçesinde, görülen ceza davasının duruşma bitişinde davacı Gökhan Önder (35) ve dava sanıklarından Muharrem T. (39) arasında adliye önünde tartışma yaşandı. Tartışmanın ilerlemesi ile Muharrem T., Gökhan Önder’e üç el ateş etti. Silahtan çıkan 2 mermi ile Önder göğüs bölgesinden yaralanırken, olay yerinden kaçan şüpheli kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
 
112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleden sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne götürülen yaralı Gökhan Önder’in yolda kalbi durdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahale sonrası hayata dönen yaralının hayati tehlikesi devam ederken, olay hakkında geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
 

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