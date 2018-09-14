Üs bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 terörist öldürüldü Hakkâri kırsalı ile Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgelerine 14 Eylül 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı beş terörist etkisiz hale getirilmiştir.