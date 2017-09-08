Uşak merkezli 10 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 10 şüpheli gözaltına alındı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uşak, Denizli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muş, Van, Aydın, Erzurum ve Manisa'da 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin tamamının değişik dönemlerde Uşak Üniversitesinde eğitim gördükleri ve örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği iddia edildi.