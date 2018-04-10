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Uşak merkezli 6 ilde FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi

Uşak merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Jandarma içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 6 muvazzaf asker gözaltına alındı.

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Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütsel faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 astsubay ve bir uzman çavuş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde Uşak, Van, Yozgat, Edirne, Şanlıurfa ve Erzincan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Uşak Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Y.M.A'nın da bulunduğu 6 askeri personel gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki bazı bilgisayarlar ile dokümanlara el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Uşak İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

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