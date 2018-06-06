Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Uşak merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

Uşak merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütsel faaliyetlerde bulundukları öne sürülen 13 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinesinde Uşak, İstanbul, Mardin, Adana, Bursa, Sakarya, Antalya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3'ü kadın 11 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde bulunan bilgisayar ve dokümanlara el konuldu, sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlıların FETÖ ile iltisaklı iş yerlerinde çalıştıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edildi.

Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Çatalca

Seçim Yolunda Çatalca

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Doğru karne tepkisine dikkat

Doğru karne tepkisine dikkat

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA