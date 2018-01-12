Uşak merkezli FETÖ operasyonu: 2 kadın tutuklandı
Uşak merkezli 8 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 2 kadın tutuklandı.
- AA
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün kadın yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan 11 şüpheliden Esma Kaya (32) ve Hanım Sancak'ın (32) emniyetteki işlemleri tamamladı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 2 kadın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.
Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Uşak merkezli Denizli, Manisa, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Kütahya ve İzmir'de 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 kişi yakalanmış, şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirtilmişti.
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