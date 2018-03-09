Uşak merkezli FETÖ operasyonunda 7'si kadın 10 şüpheli gözaltına alındı
Uşak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 ilde düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
- AA
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı tespit edilen 7'si kadın 10 şüpheli hakında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri Uşak merkez, İzmir, Kütahya, Manisa, Düzce, Şanlıurfa ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, hakında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü
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