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Uşak merkezli FETÖ soruşturmasında 25 kişi tutuklandı

Uşak merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 28 kişiden 25'i tutuklandı.

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Uşak merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 28 kişiden 25'i tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda adliyeye getirilen 28 şüphelinin savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Zanlılardan 27'si tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı, biri ise ek gözaltı kararıyla emniyete gönderildi.

Şüphelilerden 25'i, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamalarıyla mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Kastamonu, Aydın, Balıkesir ve Diyarbakır'da 13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 5 emniyet müdürü, iki komiser, 7 komiser yardımcısı, bir başpolis ve 13 polis memuru Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenmişti. 

 

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