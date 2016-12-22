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Uþak Üniversitesi Rektörü gözaltýna alýndý

Uþak'ta, Fetullahçý Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapýlanmasý'na (FETÖ/PDY) yönelik soruþturma kapsamýnda Uþak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de bulunduðu 8 kiþi gözaltýna alýndý.

  • UÞAK (AA)
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Alýnan bilgiye göre, Uþak Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca FETÖ'nün darbe giriþimi sonrasý sürdürülen soruþturmaya iliþkin Uþak Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri tarafýndan kent merkezinde çok sayýda adrese eþ zamanlý operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarýnda Uþak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de yer aldýðý 8 kiþi gözaltýna alýndý.

Operasyon kapsamýnda bir kiþinin arandýðý öðrenildi.

Uþak Devlet Hastanesinde saðlýk kontrolünden geçirilen þüpheliler, emniyete götürüldü.

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