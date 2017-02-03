Uşak’ta 53 adrese eş zamanlı operasyon

Uşak İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanması amacıyla Türkiye genelinde eş zamanlı olarak operasyon yapılması planlandı. Uşak il merkezi ve ilçelerde 22 ekip, 118 personelin katılımıyla 53 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda kasten adam öldürmekten 1, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 2, resmi belgede sahtecilikten 2, görevi yaptırmamak için direnmekten 1, iftira-bilişim suçlarından 1, borcunu ödeme yükümlülüğünü ihlalden 16, tehdit ve hakaretten 2, nafaka yükümlülüğünü ihlalden 1 olmak üzere aranan 26 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 26 kişiden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.