Uşak'ta 6,4 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çamsu köyündeki bir evde 6 kilo 475 gram esrar ele geçirdi.
Ev sahibi A.D. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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