Uşak'ta anne ve babasını öldüren genç intihar etti
Uşak'ta üniversite sınavlarına hazırlanan bir çocuk annesi ve babasını öldürdükten sonra intihar etti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Uşak Bilim Sanat Merkezi'ndeki mesai arkadaşları, okula gelmemesi üzerine öğretmen Murat Metin'i (52) aradı.
Metin'e ulaşamayan arkadaşları, durumu polis ekiplerine haber verdi.
Çilingir yardımıyla Metin'in Kemal Öz Mahallesi'ndeki evine giren ekipler, Murat, eşi Nadire (49) ile oğlu Fatih Alim Metin'in (18) tüfekle vurulmuş cesetlerini buldu.
Ekipler, üniversite sınavına hazırlanan Fatih Alim Metin'in, öğretmen babası ve emekli öğretmen annesini öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.
Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Cesetlerin incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.