Uşakta baba oğul 14 kilogram esrar ile yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Uşak girişinde oluşturulan yol kontrol noktasında polis ekipleri bir yolcu otobüsü durdurarak arama yaptı. Detektör köpek ile yapılan aramada; 14 kilogram kubar, 400 gram toz olmak üzere toplam 14 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili otobüste yolcu olan C.Ç. (55) ve oğlu O. Ç.(35) isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.