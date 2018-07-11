Uşak'ta cami inşaatı için seferberlik

Caminin yıllardır bitmemesinin herkesin dikkatini çektiğini bu durumun kendileri içinde üzücü bir gerçek olduğunun altını çizen Baldemir, buna rağmen durumun Uşak halkına mal edilmemesin istedi. Uşak'a geldiği günden beri temelini atıp ibadete açtığı cami sayısının bir düzineye yaklaştığını hatırlatan Baldemir hali hazırda 4-5 caminin inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiği bilgisini veren Baldemir; " Onlar başlıyor hedeflediği şekilde devam ediyor ve bitiriliyor da Üniversite Camii bitirilemiyorsa bunda başka bir maksat aramak lazım. Tabi bu konuda değişik rivayetler var kimisi suçu Cami Yaptırma Derneğine yüklüyor, kimisi gönderilen paraların gönderilme nedenlerinin dışında kullanıldığını söylüyor, bu konularda ben malumat sahibi değilim. Ama benim bildiğim bir gerçek var; Diyanet İşleri Başkanlığı bütün üniversite camilerine gösterdiği hassasiyeti Uşak Üniversite Camii’ne gösterdi. Şu ana kadar bizim vasıtamızla camiye aktarılan para 10 milyonun üzerinde. Duyumlarımız o ki halktan da şimdiye kadar paralar toplanmış toplu toplu yardım edenler olmuş. Mesela ne derece doğru bilemiyorum TÜPRAG diye bir şirketin 500 bin dolar verdiği söyleniyor. Bir şirket tonlarca demir yardımı yapmış. Yani Diyanet İşleri Başkanlığının gönderdiği 10 milyonun üzeride bir harcama yapılmış ama bir türlü cami bitirilememiş." şeklinde konuştu.

Camiyi bitirmek için bütün gayretlerini ortaya koyduklarını ifade eden Baldemir Uşak Valisi Salim Demir’in ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ekrem Savaş’ın bu konuda çok duyarlı olduğunu söyledi. Baldemir çözüm üretme noktasında yapılanlar hakkında şu bilgileri verdi; “Caminin bitirilmesi noktasında değişik alternatifler üzerinde duruluyor, konuşuluyor. Şirket ile görüşüldü şirkete gerekli talimatlar verildi, gün istendi, şirket dedi ki, 'Bizim Cami Yaptırma Derneği ile bir sözleşmemiz söz konusu, onlar taahhütlerini yerine getirsinler, biz de taahhüdümüzü yerine getirelim.' Aslında sözleşmeye baktığımızda iki tarafın da yaptırımı var. Eğer bir taraf hak edişleri zamanında vermezse onun bir müeyyidesi var, diğer taraftan cami zamanında bitirilmezse her geçen ay onun da bir cezası var. Anlaşma her ne hikmetse tek taraflı uygulanmış, mesela dernek şimdiye kadar firmanın hak edişlerini en ufak bir aksamaya neden olmadan vermiş fakat firma 2015 yılında bitirim diye söz verdiği inşaatı 2018’in yarısı oldu hala bitirmedi. Niçin dediğimiz zaman ben paramı alamadım diyor ama içeride hak edişi yok. Dedik ki kanunu işlem uygulayalım, hak yerini bulsun. Fakat onun da müspet bir netice getirmeyeceği kanaati hasıl oldu kendi aramızda ve vazgeçtik. En sonunda firmayla şöyle bir mutabakat sağladık. Camiyi anahtar teslim alabilmemiz için firmaya 2 milyon 500 bin Türk Lirası ödeme yapmamız lazım. Bu parayı verdiğimiz zaman inşaatı da en kısa sürede ama en kısa sürede teslim edeceği hususunda firma yetkilisinin taahhüdü var, sözü var. Ama biz 2 milyon 500 bin lirayı bir türlü bulamadık. Bunu nasıl hallederiz bunun arayışı içerisindeyiz. Başka gidecek kapımız olmadığı için Diyanet İşleri Başkanlığından istiyoruz. Başkanımız diyor ki; 'Kardeşim ben çok üniversite camii yaptırdım, öngördüğümüz ölçülerde zamanında yapıldı ama Uşak Üniversitesinde bu yılan hikayesine döndü, gönderiyoruz bitmiyor, gönderiyoruz bitmiyor'. Hatta sağ olsunlar bütün bu olumsuzluklara rağmen yakın tarihte bize 1 milyon 500 bin lira civarında para geldi. O da derneğe aktarıldı, onlar da herhalde firmaya aktardılar dolayısıyla firmaya borç yok ama bitirilebilmesi için taahhüt edilen 2 milyon 500 bin liranın ödenmesi gerekiyor. Biz de bu parayı nereden buluruz diye düşünüyoruz. Dolayısıyla Diyanet işlerinde bu anlamda bize bakış hoş değil, bu duruma düşmemeliydik. Cami herkesin ağzında, halk, 'neden niçin bitmedi?' Diyor. Biz de durumu aktarıyoruz ve hadi buyurun yardım edelim bitirelim diyoruz, yok. Karışan çok ama bir yol gösteren yok. Arayışlar içerisindeyiz hatta dernek başkanıyla bir Ankara ile görüşelim ona göre kendimize bir yol belirleyelim, artık kampanya mı başlatacağız bu 2 milyon 500 bin lirayı verenin ismini mi vereceğiz gibi bir arayış içerisindeyiz. İnşallah en kısa süre içinde hayırlı sonuç alacağımız kanaatindeyiz. Cami olunca doğrudan Müslümanları ilgilendiriyor Müslümanların da olumsuzluklarla anılması bizi yaralıyor. İşte paralar şuralara verildi buralara verildi bunlar hoş şeyler değil. Ama caminin bitirilmesi çok elzem çünkü camimiz İzmir- Ankara yolu üzerinde hem İslami İlimlerin önünde İslami İlimlerin uygulama camisi olması ve transit yolculara hitap edecek üniversiteye hitap edecek acilen bitirilmesi gerekiyor. Diyanet Başkanlığı kadrosunu bile vermiş ama biz imam veremiyoruz."

Cami Yaptırma Derneği yetkililerinin caminin şimdiye kadar bitirilememesinin sebebi olarak 15 Temmuz başarısız darbe girişimini gösterdiklerini aktaran Baldemir; " Onlar 15 Temmuz olmasaydı bu camiyi bitirecektik gibi mazeretler öne sürüyorlar. 15 Temmuz bitti yöneticiler tutuklandı bir kısmı kaçtı. Zaten yöneticilerin bir kısmının yurt dışına kaçması bir kısmının tutuklanması şaibeyi biraz daha artırıyor. Bunlar paraları bir yerlere mi aktardı diyenler var.? Tabi biz bilemeyiz ben böyle bir duruma şahit olmadım. Akıl bu caminin 15 milyona yakın bir parayla bitirileceğini söylüyor. Tabi iş uzadığı zaman akıllara sorular geliyor. Ama biran evvel en kısa zamanda bunu hayırlı bir sonuca bağlamamız lazım. Halkımız bize yardımcı olsun, Uşak’ın çok zenginleri var, Uşak’ın zenginleri lütfen bu konuda bize taraf olsunlar. Sanayicilerimiz, iş adamlarımız, tüccarlarımız, yerel yöneticilerimiz beraber el ele verelim bu olumsuzluğu kaldıralım. Uşak’a yakışmıyor." ifadelerini kullandı.