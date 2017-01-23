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Uşak merkezli FETÖ operasyonu! 28 emniyet mensubu gözaltında

Uşak merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 emniyet personeli adliyeye sevk edildi.

  • DHA
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturmada, geçen 13 Ocak'ta Uşak merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 emniyet müdürü, 2 komiser, 7 komiser yardımcısı, 1 başpolis ve 13 polis memuru olmak üzere toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Uşak Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle meslekten ihraç edildiği, örgütün kriptolu haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.
 
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen bir polis memuru, elleri kelepçeli olarak polis midibüsüne götürülürken basın mensuplarına, "20 senelik terörcüyü çekin arkadaşlar, 20 senelik terörcüyü" dedi.
 

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