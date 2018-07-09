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Uşak’ta FETÖ/PDY'den 5 kişi tutuklandı

Uşak polisi tarafından 5 ilde, FETÖ/PDY’ye yönelik geçen gün yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik devam eden soruşturma kapsamında geçen gün yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak ve yardım" suçlarından tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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