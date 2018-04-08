Uşak'ta servis minibüsü, ters şeritten gelen otomobille çarpıştı: 17 yaralı

Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Uşak-İzmir Karayolu, Çınarcık Rampası'nda meydana geldi.



Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan Veli Çetin'in (40) kullandığı 64 S 0380 plakalı servis minibüsü, ters yönden geldiği ileri sürülen Ali Kırabalı'nın (42) kullandığı 64 DA 189 plakalı otomobille çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen minibüs, yol kenarındaki kanala düşerek durabildi. Minibüs şoförü ve içerisindeki 15 işçi ile otomobil sürücüsü Kırabalı yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsü Kırabalı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.