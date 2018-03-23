Uşak’ta terör propagandasına 2 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Uşak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK/PYD terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla S.B. (29) ve S.P'yi (21) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.