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Uşak’ta terör propagandasına 2 tutuklama

Uşak'ta sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Uşak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK/PYD terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla S.B. (29) ve S.P'yi (21) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

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