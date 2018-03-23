Uşak’ta terör propagandasına 2 tutuklama
Uşak'ta sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Uşak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK/PYD terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla S.B. (29) ve S.P'yi (21) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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