Uşak'ta traktör devrildi: 1 ölü
Uşak'ın Eşme ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
- AA
Mehmet Baber yönetimindeki 64 AC 899 plakalı traktör, Yeleğen köyü girişinde şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Baber'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Baber'in cesedi, incelemelerin ardından Eşme Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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