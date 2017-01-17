Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Uşak'tan Haleplilere 5 tır dolusu yardım

Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği kampanyada Haleplilere ulaştırılmak üzere toplanan gıda ve ihtiyaç malzemesi taşıyan 5 tır, dualarla bölgeye uğurlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Halep'ten tahliye edilen siviller için Uşak'ta düzenlenen yardım kampanyasında toplanan gıda ve ihtiyaç malzemelerini taşıyan tırlar yola çıktı.

Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi ve 20'ye yakın sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Kardeşlik Platformu'nun başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan gıda ve ihtiyaç malzemesi yüklü 5 tır, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan dualarla bölgeye uğurlandı.

Uşak Valisi Ahmet Okur, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın her tarafındaki yardıma muhtaç insanlara elini uzattığını belirterek, Uşaklıların Halepli kardeşlerini unutmadığını, onların kötü günlerinde yanlarında olduklarını gösterdiklerini ifade etti.

Uğurlama törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Kültür Danışmanı İskender Pala da Haleplilere yapılan yardımların bir medeniyeti yaşatmak için gerçekleştirildiğine işaret etti.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, sivillerin güç şartlarda yaşam mücadelesine dikkati çekti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da "Kardeşlik demek unutmamak demektir. Halepli kardeşlerimiz Çanakkale'de mücadele etti, şehit verdi. Biz kardeşlerimizi unutmadık ve unutmamamız gerekir. Uşak'ta herkes gönlünden kopanı, elinden geleni, gücünün yettiğini bir araya getirerek Halepli kardeşlerine gönderiyor." sözlerine yer verdi. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Reina saldırganı böyle Abdulkadir Masharipov böyle yakalandı

Reina saldırganı böyle Abdulkadir Masharipov böyle yakalandı

Youtube izleyerek kendi evini yaptı!

Youtube izleyerek kendi evini yaptı!

1 milyonluk 11 final sorusu

1 milyonluk 11 final sorusu

İşte 81 ilin 2023'te beklenen nüfusu

İşte 81 ilin 2023'te beklenen nüfusu

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Ankara'da doğalgaz patlaması

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA