Uşak'tan Haleplilere 5 tır dolusu yardım

Halep'ten tahliye edilen siviller için Uşak'ta düzenlenen yardım kampanyasında toplanan gıda ve ihtiyaç malzemelerini taşıyan tırlar yola çıktı.

Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi ve 20'ye yakın sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Kardeşlik Platformu'nun başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan gıda ve ihtiyaç malzemesi yüklü 5 tır, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan dualarla bölgeye uğurlandı.

Uşak Valisi Ahmet Okur, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın her tarafındaki yardıma muhtaç insanlara elini uzattığını belirterek, Uşaklıların Halepli kardeşlerini unutmadığını, onların kötü günlerinde yanlarında olduklarını gösterdiklerini ifade etti.

Uğurlama törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Kültür Danışmanı İskender Pala da Haleplilere yapılan yardımların bir medeniyeti yaşatmak için gerçekleştirildiğine işaret etti.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, sivillerin güç şartlarda yaşam mücadelesine dikkati çekti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da "Kardeşlik demek unutmamak demektir. Halepli kardeşlerimiz Çanakkale'de mücadele etti, şehit verdi. Biz kardeşlerimizi unutmadık ve unutmamamız gerekir. Uşak'ta herkes gönlünden kopanı, elinden geleni, gücünün yettiğini bir araya getirerek Halepli kardeşlerine gönderiyor." sözlerine yer verdi.