Filistinli Muhammed’in 14 yıl önce de gözaltına alındığı ortaya çıktı

Filistin’de İsrailli askerler tarafından gözaltına alınıp bir süre sonra gelen tepkiler üzerine serbest bırakılan down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil, Üsküdar’da down sendromlu gençlerin çalıştığı Tebessüm Kahvesi’ne geldi. Muhammed’in 14 yıl önce yine İsrailli askerler tarafından gözaltına alındığı bir fotoğrafla ortaya çıktı. Uluslararası Down Sendromu Federasyonu’nun girişimleri üzerine Türkiye’ye gelen Muhammed ve ailesini Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ağırladı. Muhammed’e Üsküdar’da ev açacaklarını söyleyen Başkan Türkmen, bir de iş teklifinde bulundu. Muhammed et-Tavil’in İsrailli askerler tarafından gözaltına alınışı dünya çapında yankı uyandırmıştı. Fakat ortaya çıkan bir fotoğraf Muhammed’in 14 yıl önce yine İsrailli askerler tarafından alıkonduğunu gözler önüne serdi.

Başkan Hilmi Türkmen'den ev ve iş müjdesi

Muhammed ve ailesine Üsküdar’da ev açacaklarını belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Geçtiğimiz günlerde Filistin’de İsrailli askerlerin saldırısına uğrayan down sendromlu Muhammed’i Üsküdar’da görmekten mutluluk duyuyoruz. Bizim Muhammed ve ailesine şöyle bir teklifimiz oldu. Sizleri Üsküdar’da misafir olarak değil kalıcı olarak görmek istiyoruz dedik. Bir yandan vatandaşlık çalışmaları yürütülüyor. Belediyemizin Tebessüm Kahvesi’nde down sendromlu arkadaşlarımız çalışıyor. Muhammed’i de burada çalışan olarak işe almak istiyoruz. Böyle bir teklifte bulunduk, ailesi düşünecek bunu. Onlara Üsküdar’da bir ev açacağız buralı olacaklar. Filistin’de olan aile fertlerinden de gelmek isteyenleri buraya alacağız” diye konuştu.

“Onlar benim Filistinli kardeşlerim”

Down sendromluların çalıştığı kafeye gelerek burada onlarla vakit geçiren Filistinli Muhammed et-Tavil, “Filistin’de biz halkla beraber normal bir şekilde yürürken İsrail askerleri gelip benim ayağıma ve sırtıma vurdular. Beni karakola götürüp 4 saat gözaltına aldılar. Daha sonra Uluslararası Down Sendromu Federasyonu aracılığıyla Ürdün üzerinden Türkiye’ye geldim. Hayal ettiğimden daha güzel bir yer İstanbul. Bu şehri biliyordum, çok güzel bir yer. Buraya bu kafeye geldiğim için de çok mutluyum. Onlar benim Filistinli kardeşlerim” dedi.