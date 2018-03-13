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Üsküdar'da aktivist kadın ve kızını öldüren Ahmet Bereket bir kez daha müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Üsküdar'da Suriyeli Orouba Barakat ve kızı Halla Barakat öldürülmesini ilişkin yargılanan Ahmet Bereket ilk duruşmada bir kez ağırlaştırılmış müebbet bir kez de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

  • DHA
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Türkiye'de yaşayan tanınmış bir Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve kızı Halla Barakat İstanbul'daki evlerinde ölü bulunmuştu. Çifte cinayet, üniversite öğrencisi Halla Barakat’ın arkadaşlarının eve gelmesiyle ortaya çıkmıştı.Anne ve kızın bıçaklanarak öldürüldükleri, katillerin cesetlerin kokmasını engellemek için cesetlerin üstüne deterjan döktükleri tespit edilmişti. 
 
 
Cinayetle ilgili  yargılanan Ahmet Bereket ilk duruşmada bir kez ağırlaştırılmış müebbet bir kez de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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