Üsküdar'da aktivist kadın ve kızını öldüren Ahmet Bereket bir kez daha müebbet hapis cezasına çarptırıldı Üsküdar'da Suriyeli Orouba Barakat ve kızı Halla Barakat öldürülmesini ilişkin yargılanan Ahmet Bereket ilk duruşmada bir kez ağırlaştırılmış müebbet bir kez de müebbet hapis cezasına çarptırıldı.