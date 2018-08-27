Üsküdar'da, Avrasya Tüneli girişinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı Alınan bilgiye göre, E.K yönetimindeki 34 TA 1158 plakalı cip, Avrupa Yakası'na geçerken henüz belirlenemeyen nedenle gişelere çarptıktan sonra devrildi.