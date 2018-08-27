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Üsküdar'da, Avrasya Tüneli girişinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı

Alınan bilgiye göre, E.K yönetimindeki 34 TA 1158 plakalı cip, Avrupa Yakası'na geçerken henüz belirlenemeyen nedenle gişelere çarptıktan sonra devrildi.

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Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle Avrupa'ya geçiş güzergahında trafik aksadı.      
 
Trafik bir süre tek şeritten sağlanırken D-100 kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.      
 
Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.      
 
Kaza nedeniyle hasar gören iki gişe ise trafiğe kapatıldı.      
 

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