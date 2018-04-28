Üsküdar'da çukura düşen araçtaki 3 kişi yaralandı
Üsküdar'da kontrolden çıkarak çukur kavşağa düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
- AA
Muhammed D. idaresindeki 34 AAP 508 plakalı otomobil, Altunizade Metro Durağı yakınında Mahir İz Caddesi'nden Kısıklı Caddesi'ne dönerken kontrolden çıkması sonucu yuvarlandı.
ARAÇTA BULUNAN 3 KİŞİ YARALANDI
Yol kenarındaki çelik bariyerleri yıkan araç, yaklaşık 10 metre yükseklikten çukur kavşağın içine düştü.
Ters dönen otomobilde yaralanan sürücü Muhammed D. ile kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar daha sonra Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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