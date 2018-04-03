Üsküdar'da kan alma tüplerinden uyuşturucu çıktı
Üsküdar'da bir kargo firmasında 54 kan alma tüpünde 565 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya almaya gelen 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
- DHA
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da bir kargo firmasına gelen kargo paketi içinde uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 31 Mart'ta Üsküdar'da bal tenekesi içine gizlenmiş 54 kan alma tüpünde 565 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuları teslim almaya gelen H.İ. ve M.Ç. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.İ. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.