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Üsküdar'daki cinayete 2 gözaltı

Üsküdar'da karısını bıçakla yaralayan, yanındaki kişiyi de öldürdüğü öne sürülen M.A. ile bir çalışanı gözaltına alındı.

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Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi Aziz Mahmut Efendi Sokak bulunan evdeki olay dün akşam meydana gelmişti. İddiaya göre, M.A.  eve geldiğinde karısını bir erkekle yakaladı.  M.A. karısı B.A ve yanındaki Mahmut Çütçü'yü bıçakla yaraladı.Yaralanan  B.A. kendi imkânlarıyla özel bir hastaneye giderken Mahmut Çütçü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis zanlı  M.A.  ve olayla ilgili olduğu öne sürülen bir çalışanını gözaltına aldı. Üsküdar Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemlerin ardından M.A ve yanındaki kişi adliyeye sevkedildi. M.A 'nın yüzünü montuyla kapatarak gizlemeye çalıştığı görüldü.

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