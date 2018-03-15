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Üsküdar'daki kazaya ilişkin halk otobüsü şoförüne 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Üsküdar’da 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin özel halk otobüs şoförü Selim Karakaya hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

  • İHA
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Üsküdar’da 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin özel halk otobüs şoförü Selim Karakaya hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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