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Üsküp nefes alamayınca toplu taşıma ücretsiz oldu

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te hava kirliliğinin çoğalması üzerine alınan tedbirler dahilinde toplu taşıma ücretsiz hale getirildi.

  • İHA
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Kış aylarında balkanlardaki soğuk hava kömür tüketimini artırınca Makedonya'nın başkenti Üsküp semalarını dumanlar kapladı. Kirliliğinin hat safhaya çıkması üzerine insanlar nefes almakta zorlanmaya başladı. Üsküplülerin bir kısmı hava kirliliğine karşı kendilerini korumak için maske giymek zorunda kaldı. 
 
Makedonya hükümeti hava kirliliğine karşı bir takım tedbirler aldı. Hava kirliliği ile mücadelede alınan acil tedbirlerin arasında, trafiğe çıkan araçların azaltılması için toplu taşıma araçları ücretsiz hale getirildi.

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