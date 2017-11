Uşşak ile Aytav'ın ByLock yazışmaları mahkemelere gönderiliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, ByLock yazışmalarına ilişkin incelemesini sürdürüyor.

"FETÖ'nün sözcülüğünü" yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan ve 25 Ağustos 2016'da vefat eden, kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın eski başkanı Cemal Uşşak ile "FETÖ yöneticisi olmak" suçundan aranan firari gazeteci Erkam Tufan Aytav'ın ByLock yazışmalarında, Altan kardeşlerden Hasan Cemal'e, Can Dündar'dan Ali Bulaç'a, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinden Abant toplantılarına, FETÖ elebaşının kitabını imzalayarak gönderdiği yazarlara kadar birçok konu yer alıyor.

Savcılık, "ByLock" yazışmalarını ilgili mahkemelere iletiyor.

Abant toplantısı

Söz konusu yazışmalarda, 22 Ocak 2016'da Cemal Uşşak, Erkam Tufan Aytav'a "ByLock" üzerinden "Eğer HE (örgüt elebaşısı Fetullah Gülen) yayımlarsa bizim için gerek olmayabilir. Bir başka açıdan; iki sene önce babasıyla görüşüp her şeyi anlatmıştık. Faydadan hali olmayan bilir. İstişareye göre gereğini yapın." şeklinde talimat verdikten sonra "Tweet mesajları arasında, Cumhuriyet ile Zaman'ın demokratlığını kıyaslayan bir mesaj gördüm. Dayanışma gerektiren bir zamanda bu nevi mesajların uygun olmadığını düşünüyorum." şeklinde mesaj gönderdiği tespit edildi.

Aytav'ın 27 Aralık 2015'te "örgütün üst düzey yöneticileri"nden olduğu belirtilen Mehmet Yaşa'ya "Merhaba, bazı sorularımız olacak, iletebilir misiniz? Ocak ayının sonuna doğru Abant toplantısı yapmak istiyoruz. İyi bir katılım için ümitlerimiz var." mesajını attığı, Mehmet Yaşa'nın da "Katılımcı kimler düşünülüyor?" şeklinde yanıt verdiği belirlendi. Aytav'ın bunun üzerine "80 bin TL gibi bir maliyeti olacak Yapalım mı? Para konusunda yardımcı olunabilir mi? ... Mehmet Altan, Mümtazer Türköne ... ile görüştük. 'Yapalım' diyorlar, bir sorum daha var. Vakfa yönelik bir tehlike arifesinde Cemal Bey'in yerine 15 günlük nöbetçi başkanlar olsun diyoruz... Mümtazer Türköne, Mehmet Altan 'tamam' dedi. Demokrasi nöbeti, uygun mudur?" şeklinde mesaj yazdığı belirtildi.

Aytav, 12 Ocak 2016'da ByLock üzerinden örgüt üst düzey yöneticilerinden Mehmet Yaşa'ya yazdığı mesajda şunları kaydetti:

"Geçenlerde Ali Bulaç geldi. Saraya yakın bir arkadaşı ona (Bulaç'a) 'Vakfı basacaklar, sen vakfın mütevelli heyetinden ayrıl, yoksa seni de tutuklarlar.' demiş. O da 'Lütfen beni yanlış anlamayın. Ben her zaman hizmetin yanındayım, hiç şüpheniz olmasın ama mütevelliden beni çıkartın.' dedi. Ben her ne kadar 'yapma, etme' dediysem de ikna edemedim. Ve mütevelli heyetinden (Bulaç'ı) çıkardık. Ama duruşunda hiçbir problem yok. Ben HE üzülür diye düşünüyorum. Karar sizin."