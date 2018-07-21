Üst düzey ABD'li yetkili: Türk yetkililer, Gülen örgütü ve darbeye ilişkin çok sayıda bilgi sundu

Üst düzey ABD'li bir yetkili, terör örgütü FETÖ'ye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yetkili, "Gülen ağını yıllardır araştırıyoruz. Son zamanlarda bu konuda Türk ve Amerikan emniyet birimleri arasında daha çok diyalog ve daha etkili iletişim var. Adli konularda bilgi paylaşımı için şuan düzenli olarak mekanizmalar mevcut" dedi.

ELEBAŞI GÜLEN'İN İADESİ İÇİN SAATLERCE ÇALIŞIYORLAR

ABD'nin, Gülen ağını Türk hükümetin soruşturmasından çok daha önce başlattığını vurgulayan yetkili, "Sadece bir adamdan bahsetmiyorum. Çok daha kapsamlı bir örgütten bahsediyorum. ABD ve Türkiye Gülen ağını yıllardır konuşuyor. Araştırma işbirliğimizi son aylarda kuvvetlendirmemiz olumlu bir adımdır. ABD Adalet Bakanlığındaki mevkidaşlarım bana Gülen'in iadesi üzerine saatlerce çalıştıklarını söyledi. Türk yetkililer, Gülen örgütü ve darbeye ilişkin gerçekten çok sayıda bilgi sundu" dedi.

(Sabah)