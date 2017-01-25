Üst düzey PKK'lı operasyonla yakalandı!

'#Bendevarım' çığ gibi büyüyor

Çığ gibi büyüyen #bende varım kampanyasını eski futbolcu Rıdvan Dilmen başlattı. İlk mesajını sosyal medyadan video ile verdi. Arda Turan'a çağrıda bulundu. Spor ve müzik dünyasından destek halkası kısa sürede büyüdü. Bakın o isimler arasında kimler var.