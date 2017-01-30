Usta oyuncu Erdal Tosun’un hayatını kaybettiği yerde keşif yapıldı

Tosun'un kullandığı araca çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan ve keşif çalışması için Büyükdere Caddesi'ne getirilen sanık Nihat Şaki, kaza anında yaşananları, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde bilirkişi heyetine anlattı.

Şaki, keşfin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine götürüldü.

Bu arada keşif esnasında orada bulunan ve gözyaşlarını tutamayan sanığın annesi Gönül Şaki çok üzgün olduğunu belirterek, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ben de 24 yıl önce eşimi trafik kazasında kaybettim. Allah'tan gelen bir kaza, bilerek olacak bir iş değil. Başka bir şey diyemiyorum." şeklinde konuştu.

Sanık Şaki'nin ağabeyi Murat Şaki de kazada hayatını kaybeden Erdal Tosun'un ailesine baş sağlığı dilediğini belirterek, kardeşinin iş yerine giderken talihsiz bir kaza yaşadığını dile getirdi.

- Olayın geçmişi

Nihat Şaki, Maslak'ta 29 Kasım 2016'da Erdal Tosun'un kullandığı araca çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla ''taksirle ölüme neden olma'' suçundan tutuklanmıştı.

İddianamede, Şaki'nin, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.