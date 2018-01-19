Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine katıldığı belirlenen 15 sanığın yargılandığı davada, 'Anayasayı ihlal' suçundan 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 11 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın gerekçesi açıklandı.

METİN KÜLÜNK O ANLARI ANLATTI

131 sayfalık gerekçeli kararda, müştekiler arasında bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün beyanına yer verildi. Külünk, olay akşamı darbe girişimi olduğunu öğrendiğini, 21:30 sıralarında Ak Parti İstanbul İl Başkanı'nı aradığını, sonradan il binasına doğru hareket ettiğini, bina önüne geldiğinde İl Başkanlığı'nın her iki tarafından da tutulduğunu gördüğünü, içeri girmek istediğinde askerin izin vermediğini belirtti.

FETÖ'CÜ ASKER BİNAYA SOKMADI

Olay yerinde bulunan eski üsteğmen Muzaffer Dikencik'in "Terör saldırısı var" diyerek kendisini binaya sokmak istemediğini kaydeden Külünk, "Biz kendimizi koruruz, size ihtiyacımız yok" diyerek üsteğmen ile tartıştığını belirtti. Orada bulunan vatandaşlara "Burayı teslim etmeyeceğiz, ne pahasına olursa olsun buradan ayrılmayacağız" çağrısı yaptığını belirten Külünk, vatandaşların gitgide toplanması üzerine havaya ateş etmek suretiyle kalabalığı korkutmak isteyen askerlerin kurduğu barikatı deldiklerini ve il binasını teslim aldıklarını kaydetti.

DARBEYİ BİLMİYORMUŞ GİBİ…

Gerekçeli kararda 15 şüphelinin ifadelerine de yer verildi. Şüpheli sanık eski binbaşı Faruk Şimşek İstanbul'da büyük çaplı bir terör eyleminin gerçekleşeceğinden bahisle 47. Motorlu Piyade Alayı'nda görevlendirildiğini, alaya saat 21:30 sıralarında gittiğini, burada Alay Komutanı Salih Cebeci'nin yanına gittiğini, komutanın kendisini AK Parti İl Binası'nı korumak için görevlendirdiğini, 23:15 sıralarında AK Parti İl Binası'na ulaştıklarını ifade etti. Şüphelilerin ifadelerinde darbeyi bilmiyormuş numarası yapmaları dikkat çekti.

"SIKIN, VURUN"

Tanık beyanlarına yer verilen iddianamede, Aydın Korhan isimli tanık binbaşı rütbeli bir askerin yanındaki üsteğmene direnen vatandaşları kastederek "Sıkın, vurun" gibi şeyler söylediğini duyduğunu belirtti.

ÖRGÜT ZİHİN YAPISI ANALİZ EDİLDİ

Gerekçeli kararda Fetullahçı Terör Örgütü de anlatıldı. Örgütün ideolojisi ve örgüt üyelerinin zihin yapısının analiz edildiği gerekçede, FETÖ'cülerin 'seçilmişlik sendromu' yaşadıkları, mutlak itaat bilinciyle hareket ettikleri ve örgüt adına fedakarlık bilinci içerisinde oldukları anlatıldı.

O KONUŞMA DA KARARDA

Örgüt elebaşı Gülen'in 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde örgüt mensubu askerlere nasıl harekete geçme talimatı verdiğine ilişkin ayrıntılara yer verilen gerekçeli kararda, Gülen'in 'Kapadokya sakinleri' diyerek Genelkurmay'ı kastettiği, 'Serkarlar' diyerek askere seslendiği, 'Islahat hareketini başlatın' diyerek de darbe talimatı verdiği belirtildi. Gülen'in bu talimatı verdiği 19 Mart 2016 tarihli konuşmasında 'haki renk' cübbe giydiği de ifade edildi. Yine kararda, 5 Şubat 2016 tarihli 'Kılıçların gölgesinde' başlıklı konuşmasında 'Düşmanı yenme' duası adı altında 'Öldürme' talimatı verdiği ifade edildi.

35 DAKİKADA DARBECİLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Gerekçeli kararda, AK Parti İl Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan darbeci askerlerin 35 dakika gibi kısa bir zamanda püskürtüldüğü belirtildi. 23:15'te başlayan İl Başkanlığı'nı işgal eylemi sırasında 23:50'de İl Başkanlığı'nın darbecilerden geri alındığı, 00:45'te ise darbeci askerlerin direncinin tamamen kırıldığı ifade edildi.

"BİZİ BURADAN KURTARIN"

Binayı ele geçirmeye gelen darbeci askerlerin başındaki Muzaffer Dikencik'in İl Başkanı Selim Temurcu'nun odasına giderek önce binayı boşaltmalarını istediği, İl Başkanı'nın kararlı tutumunu görünce "Sayın Başkan, bizi buradan kurtarın" şeklinde yardım dilediği belirtildi. Askerlerin ilerleyen saatlerde kışlalarına döndükleri kararda yer aldı.

SUBAYLAR DARBEYİ BİLİYORDU

Kararda, subay olan sanıkların kışladan çıkmadan önce silahlı darbe girişimi için görevlendirildiklerini bildikleri, diğer sanıklardan ise bazılarının darbe girişiminden önce kışlada, bazılarının ise yolda haberdar oldukları anlatıldı. Şüphelilerin bilerek ve isteyerek darbe faaliyetinde bulundukları kaydedildi.

Kaynak: Sabah