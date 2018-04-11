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'Usulsüz sağlık raporu' soruşturmasında 21 tutuklama

Sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz engelli raporu almasını sağladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 21’i tutuklandı.

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Sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşların usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 21’i tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 Mart’ta İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan, 21’i tutuklanırken, 17’si adli kontrol şartıyla 1’i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Zanlıların, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek vatandaşları rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirip usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladıkları, bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yararlanmasını sağlayarak kamuyu zarara uğrattıkları iddia ediliyor.

Ayrıca şüphelilerin 300 kişiye usulsüz rapor hazırladıkları ve rapor başına 3 ila 5 bin lira arasında "komisyon" aldıkları öne sürüldü. 

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 4 Aralık 2017'de AK Parti Genel Merkezinde "Engelliler Haftası" kapsamında düzenlenen "Engelleri Aşanlar 2017" programında yaptığı konuşma sırasında bir vatandaş araya girerek, bazı sağlıklı kişilerin de sahte raporlarla engellilerin haklarından yararlanarak gerçek engellileri mağdur ettiği yönünde şikayette bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bu tür sahtekarları yakalayıp, ortaya çıkarıp ifşa etmek lazım." demişti.

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