Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal tavır: Açmak zorunda değilim
İstanbul'da bir İETT şoförünün otobüsüne binmeye çalışan engelli yolcuya 'sana hizmet vermek zorunda değilim' diye azarlaması yolculardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elinde çocuğu ile tekerlekli sandalyeli bir yakınını otobüse bindirmeye çalışan vatandaşın, kapının rampasını açması için şoföre seslenmesi üzerine İETT şoförünün verdiği yanıt eleştirilere neden oldu.
İşte Fındıklı-Kadıköy hattı olduğu söylenen otobüste yaşananlar...
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