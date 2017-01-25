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UÜ'de 7 öğretim görevlisine FETÖ'den gözaltı

Bursa merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, Uludağ Üniversitesinde (UÜ) 7 öğretim görevlisi gözaltına aldı.

  • AA
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Bursa merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Uludağ Üniversitesinde (UÜ) 7 öğretim görevlisi gözaltına aldı.
 
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve terör örgütü liderinin verdiği talimata uyarak Bank Asyayı kurtarmak için buraya para yatırdıkları gerekçesiyle UÜ'de 11 öğretim görevlisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Bursa, Ankara, Isparta, Konya, İstanbul ve Manisa'daki adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda C.K, D.H, E.G, İ.Y, M.A, İ.H.K. ve M.A'yı gözaltına aldı.
 
Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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