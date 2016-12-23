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Uygulamaya takıldılar! Araçta düzenek yakalandı

Şırnak'ta polis ekipleri, uygulama esnasında bir araçtan şüphelendi. Durdurulan araçta; el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok sayıda kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda uygulama yaptıkları esnada şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.

Aramada, vites kolu altına yerleştirilmiş çok sayıda kaçak cep telefonu ile el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumanda eden düzenek ele geçirildi.

Araç şoförü ve araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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