Uygulamaya takıldılar! Araçta düzenek yakalandı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolda uygulama yaptıkları esnada şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.

Aramada, vites kolu altına yerleştirilmiş çok sayıda kaçak cep telefonu ile el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumanda eden düzenek ele geçirildi.

Araç şoförü ve araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.