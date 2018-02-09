Uygunsuz kullanılan TOKİ konutları yeni sahiplerine teslim edildi

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 4 yıl önce İnönü Mahallesi'nde dar gelirli aileler için yaptırdığı 1+1 dairelerden 47'sinin amacına uygun kullanılmadığıiçin satış sözleşmelerinin feshedilerek tahliye edildiği belirtildi.

Konutların yeni hak sahiplerine teslim edilmesi için Belediye Konferans Salonu'nda kura çekimi yapıldığı ifade edilen açıklamada, kura sonucu dairelerden 33'ünün yeni sahiplerine, 14'ünün de içinde kiracı olarak oturanlara teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kura çekiminde yaptığı konuşmada, devletin, söz konusu konutları ihtiyaç sahipleri otursun diye yaptırdığını vurguladı.

Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Eylem Mut, Belediye Başkan Yardımcısı Sami Doğan ve diğer görevlilerin yaptığı araştırmada 47 dairenin amacına uygun kullanılmadığının tespit edildiğini belirten Sonel, şu ifadeleri kullandı: