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Uyuşturucu bulunan evin bahçesi cephaneliği aratmadı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 654 paket esrar ve 186 uyuşturucu hap ve 286 paket esrar geçirildi. Uyuşturucu ele geçirilen evin bahçesinde 2 kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 1 glock marka suikast tabancası ve 1 uzi otomatik tabanca bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Şakirpaşa ve Hürriyet Mahallelerinde iki adreste uyuşturucu olduğu istihbaratını alan Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri evlere şok baskın düzenledi. Hürriyet Mahallesi'ndeki evde yapılan aramada 374 paket esrar, 186 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis burada S.Y. (15), M.E. (15), Ozan Z. (16), Ziyat İ.(26) ve Hasan K.'yı (23) gözaltına alındı.
 
"Bahçede saklanmış halde uzun namlulu silahlar bulundu"
 
Polis, Şakirpaşa Mahallesi'nde yaptığı baskında ise evde yapılan aramada 280 paket esrar ele geçirdi. Polis, evde arama yaptığı sırada şahıslardan şüphelenerek bahçede de geniş çaplı arama başlattı. Aramalarda poşet içerisine gizlenmiş halde 2 kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 1 glock marka suikast tabancası ve 1 uzi otomatik tabanca ele geçirildi. Polis, evde Hasan Ş. (36), Ali Ö. (20), Hüseyin Ş.'yi (41) gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 
 
Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlıların bahçede bulunan silahlardan da haberleri olmadığını söylediği öğrenildi. Şahıslar adliyeye sevk edildi.
 

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