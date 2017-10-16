Uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bahçecik Mahallesi'nde bulunan metruk bina, boş arazi ve ormanlık alanda uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada 7 şüphelinin uyuşturucu madde kullandığını tespit etti. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada satışa hazır bir miktar esrar ele geçirildi.

Polis ekiplerinin "Burada ne yapıyorsunuz? sorusuna şüphelilerin 'Adıyaman'da sosyal hayat mı var? Biz burada sosyalleşiyoruz" cevabını verdikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.