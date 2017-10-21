Uyuşturucu operasyonunda açılmayan kapılar koç başı ile kırıldı
Bursa´nın Mustafakemalpaşa ilçesi´nde uyuşturucu satıcılarına yönelik Özel Harekat Şube timlerinin desteği ile 8 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
- DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, Özel Harekat destekli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı 250 polisin katıldığı uyuşturucu satıcılarına yönelik baskın düzenlendi. Daha önceden Dere Mahallesi, Yenimahalle ve Şevketiye Mahallelerinde tespit edilen 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler ikazlara rağmen açılmayan kapıları koçbaşı ile kırdılar. Yapılan aramalarda 40 gram esrar, 90 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken yöneltilen suçtan aranan ve polisi görünce kaçmak isteyen bir kişi ise topuğundan vurularak yakalandı. Operasyonların devam edeceği ifade edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.