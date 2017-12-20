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Uyuşturucu satıcısı kadından ilginç sözler

Eskişehir'de uyuşturucu satıcısı kadın adliyeye sevk edilirken, kendisini görüntüleyen basın mensubuna çıkışarak, 'Ayı mı oynatıyoruz da çekiyor? İyi çek iyi, haz alırsın' dedi.

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Eskişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonlara devam ediyor. Son operasyonda toplam 7 kişi yakalanırken, üzerilerinden 4 paket bonzai, 2 adet extacy hap çıktı. Uyuşturucu ticareti yapan şahısların ikametinde yapılan aramada da, sobaya atılarak yok edilmeye çalışılan satışa hazır 6 paket bonzai sobanın ağzından alınarak ele geçirildi.
 
4 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmaktan ve E.Ç (34), V.B. (19), Y.T. (25) isimli 3 kişiye de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu satıcısı 3 şahıs, bugün adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında kadın şüpheli, kendilerini görüntüleyen basın mensubuna dönerek, "Bu niye çekiyor? Bir şey mi var da çekiyor? Çekmesin, ne var? Ayı mı oynatıyoruz da çekiyor? İyi çek iyi, haz alırsın" çıkışında bulundu.
 

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