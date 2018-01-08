Uyuşturucu satıcısı minibüste gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcısı, minibüste yakalandı. Üzerinde 300 adet uyuşturucu hap bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş-Gaziantep çevre yolunda seyir halinde olan yolcu minibüsünü şüphe üzerine durdurdu.
300 ADET HAP ELE GEÇİRİLDİ
Minibüsteki yolculardan H.M.S.’nin (23) üzerinde yapılan aramada 300 adet uyuşturucu hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
EMNİYET'TE GÖTÜRÜLDÜ
Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan H.M.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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