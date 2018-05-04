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Uyuşturucu tacirlerine darbe

Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, 260 gram metamfetamin ele geçirildi.

  • IHA
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'ye doğu illerinden yapılan uyuşturucu sevkiyatını engellemek ve doğu illerinden temin edilen uyuşturucu maddeleri ele geçirmek için yapılan çalışmalarda, 2 farklı araç ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
 
Düzenlenen operasyonda, R.Ç. (45), D.Ç. (28), V.B. (31) ve H.E. (43), 2 araç ile seyir halinde tespit edilerek Bünyan ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 260 gram metamfetamin ve bu maddenin satımında kullanılan aleminyum folyo rulosu ele geçirildi.
 

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