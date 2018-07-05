Uyuşturucu ticareti sanığına 5,5 yıl hapis

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Gülşen G. ile avukatı katıldı.

Gülşen G, duruşmadaki savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürdü.

Bir süredir uyuşturucu kullandığını belirten Gülşen G, "Uyuşturucu hapı İ.C'den alıyordum. Bir gün 10 tane aldım. Sonraki gün beni aradı, elinde kalmadığını söyledi. Y.N. diye birinin geleceğini, ona uyuşturucu vermemi istedi. Evimin yanına kadar gelmişlerdi, aileme bir şey yaparlar diye korktum. Önce kabul etmedim, sonra uyuşturucunun etkisinde olduğum için 'Tamam' dedim. Sokağa çıktım ve hapı verdim. Para istemedim, onlar verdi." ifadelerini kullandı.

Satıcı olmadığını iddia eden Gülşen G, "Ben satıcı değil, kullanıcıyım. Çok pişmanım. Ticaret yapmak gibi bir derdim yoktu." dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.