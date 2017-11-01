Uyuşturucu ticaretinden yargılanan sanığa 17 yıl hapis
Adıyaman'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla yargılanan sanığa, 17 yıl 27 gün hapis ve 4 bin 680 lira para cezası verildi.
- AA
Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık Ferdi Turgut ile avukatı katıldı.
Duruşma dosyasına alınan bir belgenin okunmasının ardından mahkeme heyeti, sanığı dinledi.
Mahkemeye heyeti, sanık Turgut'a, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 17 yıl 27 gün hapis ve 4 bin 680 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde mayısta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 151 gram eroin, 149 gram esrar, 33 uyuşturucu hap ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, Ferdi Turgut'u gözaltına alınmıştı.
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