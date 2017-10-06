Uyuşturucu zanlısı genç kız ağlayarak adliyeye sevk edildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, whatsapp ihbar hattından gelen bir ihbarı değerlendirdi. Merkez Yıldırım ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler, Pınar D. (24), E.A., T.T., Ö.D. ve E.K.'yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış 487 gram bonzai, uyuşturucuları çoğaltmak amacıyla kullanılan 100 gram kimyasal bitki, bir miktar eroin, metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

Merkez Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yapılan farklı operasyonlarda ise, M.T., Y.C. ve Y.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar eroin, esrar, metamfetamin, 2 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Ağlaya ağlaya adliyeye sevk edildi

8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Pınar D., araca bindiği sırada gözyaşlarına boğulduğu görüldü.